Gabbia, con lui in campo è un Milan solido e più sicuro: lo dicono i dati

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Esiste un Milan con Gabbia e uno senza. Uno solido e con punti in classifica e uno spaesato con sconfitte disastrose.Con Gabbia in campo i rossoneri hanno raccolto 54 punti in 25 partite, frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e una sconfitta, mentre senza di lui sono arrivati 15 punti in 11 gare, con 5 successi e 6 ko. Infatti, la matematica non è un'opinione e facendo i calcoli si ottiene come con il centrale italiano il Milan abbia una media di 2,16 punti per match, senza di 1,36.

Dati che fanno riflettere e che dunque permettono anche di accogliere con il sorriso la notizia del suo rientro a pieno regime con il resto del gruppo dopo l'operazione per rimuovere l'ernia inguinale. Gabbia è pronto a riprendersi il reparto arretrato del Diavolo a partire da Hellas Verona-Milan di domenica pomeriggio.