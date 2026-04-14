Allarme: il Milan di Allegri ha gli stessi punti di Conceiçao nel girone di ritorno

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Il 2026 del Milan è stato deludente oltre ogni aspettativa. Nel girone d'andata i rossoneri hanno perso solo una volta, mentre nel girone di ritorno sono arrivate già quattro sconfitte, tutte nelle ultime sette. Un ruolino di marcia che ha fatto svanire il sogno scudetto della squadra, mentre la corsa Champions League è ancora a portata. I dati però non sono così magnanimi con Allegri e la sua squadra: dopo 13 partite nel girone di livorno i numeri del Milan attuale sono uguale a quelli del Milan di Conceiçao della passata stagione, finito poi ottavo.

Conceicao, ritorno Serie A 24/25 (13 partite)

⁠⁠gol fatti: 22

⁠⁠gol subiti: 16

⁠⁠punti totali: 21 punti

⁠Media punti: 1,61

Allegri ritorno Serie A 24/25 (13 partite)

Gol fatti: 15

Gol subiti: 12

Punti totali: 21 punti

Media punti: 1,61

Considerando solo le partite del girone di ritorno, il Milan di Massimiliano Allegri ha conquistato gli stessi punti del Milan di Sergio Conceiçao.