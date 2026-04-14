MN - Ekoku: "Rowe sarebbe un buon acquisto per il Milan"
Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l’ex attaccante nigeriano Efan Efoku, protagonista in Premier League con le maglie di Norwich e Wimbledon negli Anni Novanta. Parte della generazione d’oro della Nigeria di quelli anni, Efoku ha inoltre rappresentato il suo Paese ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, vivendo da vicino — dalla panchina — la storica sfida contro l’Italia in cui Roberto Baggio firmò la rimonta azzurra. Con le Super Eagles vinse anche la Coppa d'Africa nello stesso anno e tutt'ora, con 53 gol in 159 presenze, è il terzo miglior marcatore nigeriano nella storia della Premier League, alle spalle soltanto di Nwankwo Kanu e Yakubu. Un estratto delle sue dichiarazioni sul Milan.
Da ex-Norwich a ex-Norwich: Jonathan Rowe potrebbe essere l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Rafa Leão? Rabiot permettendo…
“Dipende dall’allenatore e da come vuole giocare. Allegri non è molto flessibile a livello di moduli e non so se Rowe voglia adattarsi. Però Rowe è un giocatore molto versatile, un po’ come Weston McKennie della Juve. Può ricoprire diversi ruoli e agli allenatori italiani la versatilità piace. Sarebbe un buon acquisto per i rossoneri, ma come ho detto prima, indossare la maglia del Milan non è facile visto chi c’è stato prima. Però potrebbe fare al caso di molte squadre italiane"
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