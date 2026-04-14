Giroud in stagione ha segnato più di Fullkrug, Gimenez e Nkunku messi assieme
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Olivier Giroud è come il vino: più invecchia e più diventa buono. Un po' come Luka Modric, che in stagione ha dimostrato di essere ancora in grado di reggere i ritmi del calcio internazionale nonostante i 40 anni. Ma che c'entra Olivier Giroud in questo discorso? Il rendimento del centravanti francese in questa stagione ci aiuta a comprendere ancora di più quanto l'attacco del Milan sia in difficoltà.
Basti pensare che l'ex numero 9 del Milan ha tra Ligue 1 ed Europa League ha messo a referto 11 reti, più di quante Gimenez (1), Nkunkun (3) e Fullkrug (1) ne abbiano collezionate insieme con la maglia rossonera tra Serie A e Coppa Italia.
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