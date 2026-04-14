Il Bayern fa 105: è record di gol in Bundesliga. Ipotecato anche il campionato

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(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il Bayern Monaco vince 5-0 ad Amburgo in casa del St. Pauli e ritocca un record storico della Bundesliga: il primato di reti segnate da una squadra, che resisteva dalla stagione 1971-72, quando sempre i bavaresi chiusero a quota 101 (di cui 40 di Gerd Muller). Dopo il vantaggio di Musiala al 9' pt, il gol del sorpasso lo ha segnato a inizio ripresa Leon Goretzka. Poi Olise, Jackson e Guerreiro hanno ritoccato ulteriormente il record fino a 105.

E mancano ancora 5 giornate alla fine. La vittoria del Bayern, inoltre, avvicina ulteriormente la squadra allenata da Vincent Kompany alla conquista della Bundesliga: il Borussia Dortmund, secondo, ha perso in casa 1-0 con il Bayer Leverkusen e adesso dista 12 lunghezze dai bavaresi. Un gap praticamente impossibile da colmare. (ANSA).