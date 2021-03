Verso i Mondiali, Norvegia-Turchia: è sfida tra Hauge e Calhanoglu

Uscite vittoriose dalla sfide contro Gibiliterra e Olanda, Norvegia e Turchia quest'oggi alle 18 si sfideranno. Sarà un match speciale per due rossoneri: Calhanoglu e Hauge, compagni al Milan, saranno avversari per la prima volta. Queste le parole del trequartista turco sul classe '99: "Deve lavorare. Deve credere in se stesso. Non è facile giocare nella formazione titolare, abbiamo molti giocatori di qualità, quindi deve prendersi il suo tempo. Deve lavorare di più sulla tattica e su quello che gli chiede l'allenatore, ma il suo momento arriverà sicuramente".