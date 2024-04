Verso il derby: bilancio in perfetto equilibrio in "casa" del Milan

Manca sempre meno al derby che potrebbe assegnare lo Scudetto all'Inter di Simone Inzaghi. Il bilancio delle partite giocate in "casa" del Milan è però in perfetto equilibrio, a dimostrazione di come la formazione di Stefano Pioli sfrutti spesso il fattore tifo per essere trascinata alla vittoria.

Stando infatti ai dati forniteci da magliarossonera.it, nei 125 derby giocati nel San Siro rossonero il Milan ha ottenuto la vittoria in 47 occasioni, pareggiando in 36 e perdendo in 44, l'ultima lo scorso 10 maggio in occasione della semifinale d'andata di Champions League, quando con un uno-due micidiale firmato Dzkeo-Mhkitaryan l'Inter mise le basi per il passaggio in finale.