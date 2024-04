Verso il derby, Tuttosport: "Rejinders torna titolare"

"Rejinders torna titolare": titola così l'edizione odierna di Tuttosport in merito alla probabile formazione del Milan per il derby di questa sera. Dopo aver cominciato dalla panchina le ultime due partite contro Sassuolo e Roma, il centrocampista olandese ritroverà una maglia da titolare in mezzo al campo. Al suo fianco dovrebbe agire Yacine Adli.

Queste le probabili formazioni di Milan e Inter per il derby di questa sera:

MILAN: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. All. Pioli.

INTER: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.