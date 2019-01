Verso il Genoa, ballottaggio tra Conti e Abate per una maglia da titolare

Il Milan tornerà in campo domani contro il Genoa, con una formazione decimata da infortuni e squalifiche. Nella sfida di lunedì alle 15, infatti, mancheranno Kessie, Romagnoli e Calabria. Sono Ignazio Abate e Andrea Conti in ballottaggio per sostituire il terzino classe 1996. Conti, quindi, potrebbe esordire in questa stagione dal primo minuto, se dovesse essere schierato titolare da Mister Gattuso.