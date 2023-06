MilanNews.it

Domani sera il Milan sarà impegnato a San Siro contro l'Hellas Verona, in quella che sarà l'ultima giornata di campionato e l'ultimo impegno della stagione per i rossoneri. In campo, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe esserci spazio per Charles De Ketelaere: il belga spera in una maglia da titolare sulla trequarti a discapito di Brahim Diaz.