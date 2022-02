Verso Inter-Milan, il prato di San Siro si rifà il look: sistemato ma anche verniciato

Dopo il tour de force di gennaio, il prato di San Siro è stato accuratamente trattato in vista del derby di sabato. Come riportato dal quotidiano Repubblica, il terreno di gioco sarà la variante della sfida scudetto. Il manto è stato sistemato ma anche pitturato per salvaguardare il colpo d'occhio televisivo. E comunque vada, si tratta di un passo indietro di una decina d'anni dato che nelle ultime stagioni il prato del Meazza non aveva mai creato così tanti problemi.