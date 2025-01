Verso Inter-Milan, il pronostico della sfida e le quote

Pronostico Inter - Milan in favore dei nerazzurri in questa finale di Supercoppa Italiana in programma a Riyad. Ma attenzione all'effetto Conceiçao: il portoghese ha bagnato il suo esordio ribaltando in quattro minuti la Juventus, infliggendo ai bianconeri la prima sconfitta stagionale contro una squadra italiana. E poi, si sa, il derby è sempre il derby e già in campionato a settembre i rossoneri vinsero pur partendo ampiamente sfavoriti.

L'Inter arriva alla finale lanciatissima, in grande forma per i risultati in campionato e per il brillante successo contro l'Atalanta con la sorprendente doppietta di Denzel Dumfries. Cinque vittorie consecutive, 8 successi nelle ultime 9 gare con la sola eccezione del ko in Champions a Leverkusen. Dal famigerato derby perso in campionato, la squadra di Simone Inzaghi ha reagito vincendo 16 partite, pareggiando 2 volte e perdendo una volta sola. Milan che dall'inizio della stagione vive sulle montagne russe, tra clamorosi flop e inaspettati successi. Uno di essi proprio contro l'Inter, ma anche l'incredibile 1-3 al "Bernabeu" contro il Real Madrid, fino alla rimonta sulla Juventus in Supercoppa. Sergio Conceiçao ha dato la scossa a un Milan che per sua stessa ammissione era "dubbioso" dopo mesi in cui ha faticato a digerire i dettami di Paulo Fonseca. Rossoneri tuttavia in striscia positiva da cinque partite, con 3 vittorie e 2 pareggi. Un solo ko nelle ultime 12 partite. Il gol da entrambe le squadre è così quotato dai bookmakers: 1.73 da Netbet, Betway e Admiralbet; 1.72 da LeoVegas; 1.67 da Snai.