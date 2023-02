Verso Inter-Milan, la probabile formazione: Leao verso l'esclusione, Origi in coppia con Giroud

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Potrebbero esserci delle scelte importanti da parte di Mister Pioli in vista del derby di questa sera. L'allenatore rossoneri, a sorpresa, potrebbe lasciare fuori Leao dall'undici iniziale, schierando un 3-5-2 di copertura, con Tatarusanu tra i pali, Kalulu, Kjaer e Gabbia davanti a lui. Sugli esterni, scrive il sito di Sky Sport, Calabria e Theo Hernandez, mentre in cabina di regia ci sarà Sandro Tonali. Ai suoi lati Krunic è sicuro della maglia da titolare, mentre Messias è in vantaggio su Vranckx e Pobega nel ruolo di mezzala. Davanti spazio alla coppia Origi-Giroud.