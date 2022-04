Verso Inter-Milan, sarà Kessie il trequartista: a lui il compito di schermare Brozovic

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del match di stasera contro l'Inter, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Franck Kessie è il candidato principale per partire titolare nel ruolo di trequartista. Toccherà quindi all'ivoriano, che è in vantaggio per partire dall'inizio su Diaz e Krunic, schermare Brozovic. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.