Verso Juve-Milan, altra grana per i bianconeri: dovranno pagare una penale a Sarri

La marcia di avvicinamento a Juventus-Milan di domenica sera, non è certo delle più semplici per il club bianconero. Infatti, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, entro fine mese la Juventus dovrà pagare una penale da 2,5 milioni di euro a Maurizio Sarri per evitare che scatti un altro anno di contratto che sarebbe automatico a 7 milioni di euro per la stagione 2021/2022. Stando alle notizie che circolano in questi giorni in ambito allenatori, Sarri è destinato alla Roma.