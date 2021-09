Verso Juve-Milan: la probabile formazione rossonera

Mister Pioli non ha ancora sciolto tutti i dubbi in merito alla formazione da schierare contro la Juventus. Florenzi potrebbe sostituire l'infortunato Calabria, ma occhio al possibile spostamento di Tomori a destra, con Romagnoli e Kjaer nel cuore della difesa. Anche la presenza di Maignan è incerta, a causa di un problema alla mano che in questi giorni ha un po' condizionato il lavoro del portiere francese. Proviamo comunque a ipotizzare l'undici titolare del Milan: Maignan in porta (se non dovesse farcela, spazio a Tatarusanu), poi difesa a quattro formata da Florenzi, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez; in mezzo al campo spazio al tandem Tonali-Kessie, con Saelemaekers, Diaz e Leao a sostegno di Ante Rebic.