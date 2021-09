Verso Juve-Milan, per i rossoneri cinque giocatori indisponibili e uno in forse

Siamo alla vigilia Juventus-Milan, sfida valida per la quarta giornata di Serie A, e il Milan deve far fronte già a diverse assenze per infortunio. Sono ben cinque i giocatori indisponibili per problemi fisici:

Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha accusato una sofferenza al tendine achilleo. A margine di un evento pubblicitario ibra ha dichiarato: "Vado avanti un giorno per volta, ho un piccolo problema al tendine. Non voglio rischiare, non voglio saltare tante partite come l'anno scorso quando ho fatto dentro e fuori dal campo".

Tiemoue Bakayoko: per il francese il problema è una soffusione emorragica al soleo per Bakayoko. Ancora da definire con precisione i tempi di recupero.

Davide Calabria: il terzino ha accusato un fastidio fisico nell'allenamento di ieri e oggi non si è allenato. Non ci sarà domani sera.

Rade Krunic: per il bosniaco si tratta di una lesione muscolare al polpaccio destro. Il centrocampista si è infortunato in nazionale, ancora da definire i tempi di recupero.

Junior Messias: il brasiliano è arrivato l'ultimo giorno di mercato dal Crotone, mister Pioli ha avvisato che deve ancora trovare la miglior condizione fisica. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per il suo esordio.



Il giocatore in forse è Olivier Giroud: il francese ha un fastidio alla schiena, sicuramente non partirà titolare contro la Juventus. Ma la sua è una situazione da monitorare, se le condizioni non dovrebbero migliorare potrebbe dare forfait.