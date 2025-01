Verso Juve-Milan, Sacchi: "Non bisogna mettere troppa pressione al Milan per questa partita"

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato della situazione in casa rossonera con il nuovo allenatore Sergio Conceicao, che ha anche allenato ai tempi del Parma. In generale Sacchi ha poi offerto un punto di vista su tutto il momento del club rossonero.

Le parole di Sacchi su cosa si aspetta dalla semifinale tra Juventus e Milan: "Non bisogna mettere troppa pressione al Milan per questa partita. Conceicao eredita una situazione complicata e dunque almeno due settimane per sistemare qualche dettaglio è logico concedergliele. Intanto, che i giocatori si tirino su le maniche e comincino a correre avanti e indietro, quando si attacca e quando si difende. Questo è il modo migliore per aiutare l'allenatore appena arrivato"