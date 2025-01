Verso Juventus-Milan: i precedenti a Torino sorridono di gran lunga ai bianconeri

vedi letture

A neanche 20 giorni dalla semifinale di Supercoppa Italiana, Juventus e Milan si affronteranno nuovamente, questa volta in campionato. Se a Riyad in palio c'era la finale contro l'Inter, all'Allianz Stadium ci sarà una bella fetta di quarto posto, obiettivo minimo in questa stagione per entrambe le squadre.

Chi vincerà si darà dunque una spinta importante in vista del proseguo della stagione, con il Diavolo che per il momento si ritrova a rincorrere la Vecchia Signora. I precedenti a Torino, comunque, sorridono di gran lunga ai bianconeri, con i rossoneri che invece già da sabato cercheranno di iniziare ad invertire questo trend. In 125 incontri, infatti, il Milan è riuscito ad imporsi solo in 32 occasioni, l'ultima nel 2022/23, pareggiando in 34 e perdendo addirittura in 59.