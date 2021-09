Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l'arbitro di Juventus-Milan, incontro valido per la quarta giornata di Serie A TIM in programma questa sera alle 20.45. Il fischietto romano ha diretto 179 incontri ufficiali, 21 di questi proprio con i rossoneri che con lui in campo hanno ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi, perdendo in 4 occasioni.