Verso Juventus-Milan, il bilancio di Stefano Pioli contro i bianconeri

Dopo il grande successo ottenuto nell'ultimo scontro giocato in campionato, il Milan di Stefano Pioli tornerà a far visita alla Juventus domani sera in occasione del posticipo della quarta giornata di Serie A TIM. I precedenti, a parte l'ultima sfida vinta all'Allianz 3-0, non sorridono al tecnico rossonero, che contro i bianconeri ha ottenuto soltanto 2 vittorie e 3 pareggi da allenatore, perdendo in 12 occasioni.