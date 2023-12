Verso l'Atalanta, in difesa le scelte di Pioli sono obbligate

La gara contro l'Atalanta si avvicina: si giocherà sabato alle ore 18 al Gewiss Stadium. Stefano Pioli, in attesa di capire chi potrà recuperare per la partita - Leao e Kjaer su tutti - ragiona sulle scelte di formazione, anche in funzione della sfida di Champions League che il Diavolo disputerà quattro giorni dopo in casa del Newcastle.

Se a centrocampo c'è l'imbarazzo della scelta, in difesa Pioli ha le mani legate e riproporrà la linea a quattro già impegnata contro il Frosinone. Calabria e Florenzi sugli esterni con Tomori e Theo Hernandez coppia centrale. In panchina ci sarà sicuramente Simic come rimpiazzo dei centrali e ci si augura anche Simon Kjaer.