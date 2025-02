Verso l'Empoli, Abraham e Gimenez si giocano una maglia da titolare

Il Milan dopo la vittoria bella contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia deve già guardare oltre e resettarsi sul prossimo impegno che arriverà sabato alle ore 18: si gioca il 24° turno di campionato contro l'Empoli allo stadio Castellani. Una gara in cui i rossoneri cercano tre punti cruciali, oramai il margine d'errore in Serie A è davvero minimo. Il tecnico Sergio Conceicao potrà contare sui nuovi arrivati - eccetto Bondo - ma dovrà anche essere abile nel dosare le forze considerando l'impegno in Champions League di tre giorni dopo.

In attacco, considerata la bella prestazione contro la Roma e anche la gara contro il Feyenoord all'orizzonte, si giocheranno una maglia da titolare Tammy Abraham e il nuovo arrivato Santiago Gimenez.

Ieri Conceicao in conferenza stampa ha parlato del loro rapporto: "La competitività che c'à dentro la squadra: Abraham che segna gol quando è arrivato un giocatore per il suo posto. Bello vederli abbracciati alla fine, è con questo spirito che si deve andare avanti. Siamo più competitivi e questo mi lascia felice"