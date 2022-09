Verso l'Empoli, Calabria e Tonali recuperati per la trasferta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sia Davide Calabria che Sandro Tonali sarebbero recuperati per la trasferta di sabato sera contro l'Empoli, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Il terzino aveva accusato un problema al flessore durante la gara con il Napoli, mentre il centrocampista non aveva svolto nessun allenamento con la Nazionale da cui era rientrato prima del tempo. Entrambi si sono allenati in gruppo, entrambi saranno della partita.