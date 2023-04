Verso l'Empoli, Thiaw potrebbe tornare in campo dal primo minuto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Manca poco più di un giorno alla sfida tra Milan ed Empoli che venerdì sera andrà in scena a San Siro alle 20.45, anticipo della 29esima giornata di Serie A. In vista dell'impegno di Champions League contro il Napoli, Stefano Pioli pensa a qualche piccola rotazione rispetto alla gara del Maradona di domenica scorsa. In difesa, infatti, potrebbe tornare titolare Malick Thiaw che concederebbe così un turno di riposo a Simon Kjaer.