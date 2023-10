Verso la Juve, Florenzi in pole come vice Theo Hernandez

vedi letture

Nella supersfida di domenica sera tra Milan e Juventus, i rossoneri saranno orfani di Mike Maignan e Theo Hernandez. Se il portiere sarà sostituito da Sportiello, già ottimo quando chiamato in causa in questa stagione, il terzino sarà con ogni probabilità rimpiazzato da Alessandro Florenzi. Anche il laterale romano ha dato buone sensazioni in questo avvio di stagione e in attesa di un ritorno a pieno regime di Kalulu e della crescita di Bartesaghi rimane la principale opzione di Pioli. Lo scrive oggi Tuttosport.