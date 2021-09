Verso la Lazio: Milan, possibile turnover in difesa e sulla trequarti

Possibile turnover in difesa e sulla trequarti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla probabile formazione del Milan, contro la Lazio potrebbe toccare a Romagnoli affiancare Tomori in difesa (con Kjaer a riposo in vista del Liverpool), mentre più avanti Florenzi si gioca un posto (a destra) con Saelemaekers. L’ex Roma è in leggero vantaggio sul belga: per lui si tratterebbe del debutto da titolare in maglia rossonera.