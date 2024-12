Verso la Supercoppa. Milan, Fonseca sa come si fa: ne ha già vinte due in carriera

Tra pochi giorni il Milan di Paulo Fonseca sarà impegnato nelle Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: il 3 gennaio i rossoneri giocheranno la semifinale contro la Juventus, mentre il 6 gennaio è in programma l'eventuale finale contro una tra Inter e Atalanta. Il tecnico portoghese, nella sua carriera, ha già vinto due volte la Supercoppa nazionale, una volta in Portogallo con il Porto e una volta in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk.

SUPERCOPPA D'UCRAINA: 15 luglio 2017, Shakhtar Donetsk-Dinamo Kiev 2-0

SUPERCOPPA DI PORTOGALLO: 10 agosto 2013, Porto-Vitória Guimarães 3-0

Questo il programma della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita:

SEMIFINALI

02/01/2025 Giovedì 22.00 (ora locale) INTER-ATALANTA (Canale 5)

03/01/2025 Venerdì 22.00 (ora locale) JUVENTUS-MILAN (Canale 5)

FINALE

06/01/2025 Lunedì 22.00 (ora locale) VINCENTI SEMIFINALI (Canale 5)