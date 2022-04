Verso Lazio-Milan, ecco tutte le statistiche della partita

MilanNews.it

Il Milan è chiamato a svoltare immediatamente, dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. E' tempo per i ragazzi di Stefano Pioli di concentrare tutte le energie nelle ultime cinque partite di Campionato rimaste, per inseguire il sogno Scudetto. L'avversario di questa giornata è la Lazio di Maurizio Sarri, e si giocherà in trasferta.

Il giorno 24 aprile non è particolarmente fortunato nella storia rossonera. Dei 16 precedenti disputati in tale giorno, ben metà furono sconfitte, 5 le vittorie e 3 i pareggi. Negli ultimi 30 anni è capitato solo 3 volte di giocare di 24 aprile, e furono tutte e 3 sconfitte, l'ultima della quale nel 2019, proprio contro la Lazio,anche se in casa, e in Coppa Italia (finì 1-0 per i biancocelesti). In Serie A invece, nel 2010, il Milan di Leonardo perse 3-1 a Palermo. Nel 2007 ci fu la sconfitta per 3-2 in casa del Manchester United nella Semifinale di andata della Champions League, ribaltata poi dalla "partita perfetta" del 2 Maggio (3-0 a San Siro), che aprì le porte della finale di Atene contro il Liverpool. L'ultima vittoria risale al 1988, quando il Milan di Sacchi vinse in casa contro l'Inter per 2-0 (Gullit e Virdis).

Contro la Lazio sarà la sfida n.186, la n.89 in trasferta. Il bilancio complessivo lontano da San Siro vede il Milan avanti con 25 vittorie, a fronte di 24 vittorie della Lazio. 39 invece i pareggi. L'ultima partita giocata risale al 26 aprile dello scorso anno, vinse la Lazio per 3-0 e quel risultato sembrò compromettere il cammino verso la Champions, che invece fu comunque raggiunta all'ultima giornata con la vittoria sull'Atalanta. Stesso risultato a parti invertite nella stagione 2019-20, era il 4 luglio, e il Milan trovò la rete con Calhanoglu, Ibrahimovic (su rigore) e Rebic. La vittoria più larga del Milan risale alla stagione 2006-07, quando il Milan vinse per 5-1, con le doppiette di Kakà e Gilardino, e il gol di Ambrosini, per la Lazio Mauri. La sconfitta più pesante è invece un 4-0, capitato per quattro volte, la più recente delle quali nel 2004, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In Serie A invece l'ultima volta accadde nel febbraio 1995. Memorabile il 4-4 del 1999-2000, quando Shevchenko e Salas illuminarono l'Olimpico con una sfida eccezionale.

In ben 9 occasioni il Milan ha visto espulsioni a propri giocatori in un Lazio-Milan. Solo nella stagione 2004-05 questo non impedì ai rossoneri di vincere. Quella volta toccò ad Ambrosini al 53', e la Lazio era avanti 1-0, ma il Milan riuscì a ribaltare nella parte finale del match con la doppietta di Shevchenko al 70' e al 74'. In 4 occasioni un giocatore della Lazio fu espulso contro il Milan all'Olimpico. Curiosamente, la Lazio non ha mai perso in inferiorità numerica col Milan, anzi: in 3 partite su 4 vinse addirittura. L'ultima volta accadde nel 4-1 del 2017-18, quando fu espulso Parolo, ma al 93', a risultato acquisito. Il Milan fu in grado di vincere una partita partendo da dietro all'intervallo: oltre al citato precedente del 2004-05, accadde anche nel 1976-77 (da 0-1 a 2-1) e nel 1948-49 (da 1-2 a 3-2). Solo una volta la Lazio fu in grado di ribaltare l'incontro nella ripresa: nel 2014-15, da 1-0 per i rossoneri (Menez) a 3-1 finale (doppietta di Parolo e gol di Klose). Risultato simile nella finale di Coppa Italia del 1997-98, ma avvenne tutto nella ripresa: Albertini portò in vantaggio il Milan ad inizio del secondo tempo, ma finì 3-1 per la Lazio (Gottardi, Jugovic su rigore e Nesta) e la Coppa Italia la vinse la Lazio.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI -

Sono 15 i giocatori ad avere esordito in un Lazio vs Milan: Mazzi (20/11/1927), Maestroni (04/06/1933), Capra II, Cossio, Martini e Poggi (13/09/1936), Grava, Gratton, Degano e Raccis (14/09/1947), Zagatti (01/06/1952), Sormani e Schnellinger (05/09/1965), Boldini (01/09/1976), Maxi Lopez (01/02/2012). Per 12 giocatori Lazio vs Milan fu l'ultima presenza: Mazzi (20/11/1927, unica presenza), Biffi (04/06/1933), Buila (17/11/1935), Boniforti (28/03/1943), Belli (21/04/1973), Rivera (13/05/1979), Capello e Rigamonti (11/05/1980), Panucci (05/01/1997), Savicevic e Kluivert (29/04/1998), Armero (24/01/2015).

Per 6 giocatori il primo gol rossonero avvenne in un Lazio vs Milan: Tansini (20/11/1927), Menti II (18/02/1940), Zidarich (17/11/1935), Thiago Silva (08/11/2009), De Jong (20/10/2012), Bertolacci (01/11/2015). Sono 10 i giocatori ad aver segnato il loro ultimo gol in un Laziovs Milan: Boniforti (28/03/1943), Degano e Carapellese (30/04/1949), Vicariotto (08/05/1955), Vernazza (14/05/1961), Maldera I (31/01/1971), Galluzzo (11/05/1980), Angelo Colombo (14/01/1990), Mexes (01/11/2015), Montolivo (10/09/2017). Solo Andriy Shevchenko fu in grado di segnare una tripletta all'Olimpico contro la Lazio, nel 4-4 del 1999-2000. 11 le doppiette, effettuate da 11 calciatori diversi.

Per Pioli sarà la settima sfida contro la Lazio, la terza in trasferta. Una vittoria e una sconfitta, sempre 3-0 il risultato. Quando Pioli allenava la Lazio incontrò 5 volte il Milan, 2 volte giocò "da padrone di casa", anche in questo caso una vittoria e una sconfitta, e anche in questo caso il risultato fu lo stesso, a parti invertite: 3-1. Arbitrerà Guida della sezione di Torre Annunziata. Sarà la 35ma partita per lui alla guida con il Milan in campo. Finora 16 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. Un unico precedente con la Lazio, uno 0-0 a San Siro in semifinale di Coppa Italia il 31/01/2018. In questa stagione tre precedenti, sempre in trasferta: la vittoria alla prima giornata in casa della Samp (1-0), la sconfitta di Firenze (3-4) e la vittoria nel derby di ritorno (2-1, doppietta di Giroud).

