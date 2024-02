Verso Lazio-Milan: Giroud e quel particolare feeling coi biancocelesti

vedi letture

Lazio-Milan è uno dei grandi classici del campionato di Serie A. Le ultime sfide andate in scena fra queste due compagini hanno sempre regalato tantissime emozioni, con Olivier Giroud che da quando è arrivato in Italia si è sempre ritagliato un posto da protagonista in questo importante big match di campionato, come suo solito dal tronde.

Stando ai dati forniti da magliarossonera.it, infatti, l'attaccante francese nelle 5 partite disputate contro la Lazio ha timbrato il cartellino in ben 3 occasioni. Grazie a questa statistica Giroud è attualmente il miglior marcatore in attività del Milan contro i biancocelesti, seguito subito dopo da Theo Hernandez e Rafael Leao, entrambi con due marcatura all'attivo.