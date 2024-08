Verso Lazio-Milan: per Fonseca scocca l'ora Fofana

Dopo la disfatta di Parma, ed il solo misero punto conquistato nelle prime due giornate di campionato, mette il Milan, e Paul Fonseca, già difronte al primo bivio della stagione, anche perché un'altra non vittoria farebbe passare alla formazione rossonera una prima pausa per le nazionali infernale.

C'è bisogno di invertire immediatamente questo trend negativo, e per farlo l'allenatore portoghese ha intenzione di puntare sul miglior undici possibile a disposizione. A fronte di questo, scrive questa mattina Tuttosport, Fonseca "dovrebbe lanciare dal primo minuto Youssouf Fofana accanto Reijnders in mezzo al campo mentre sulla trequarti ci dovrebbe essere la conferma di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao dietro a uno tra Okafor e Jovic, che si giocano il posto da titolare. In difesa conferma per Pavlovic accanto a Tomori".