Verso Lecce-Milan: l'ultima vittoria rossonera in Salento risale al giugno 2020

Sabato pomeriggio il Milan di Sergio Conceiçao sarà impegnato allo stadio Via del Mare contro il Lecce dell'ex Marco Giampaolo. Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, il Diavolo proverà a rialzare la testa proprio in casa dei salentini, anche se da qualche anno a questa parte la trasferta pugliese si sta dimostrando essere particolarmente complicata.

Il Milan non vince infatti allo stadio Via del Mare dal 22 giugno 2020, in piena era covid. In quell'occasione la formazione di Stefano Pioli si impose con un netto 4 a 1 grazie alle reti di Castillejo, Bonaventura, Rebic ed un giovanissimo Leao.

Nelle ultime due occasioni, invece, il Milan non ha mai perso, ma neanche vinto. Sia nella stagione 22/23 che 23/24 il Diavolo dallo stadio Via del Mare è uscito con un solo punto. In entrambe le occasioni la partita è finita 2 a 2.