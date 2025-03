Verso Lecce-Milan, la media punti dei rossoneri fa paura: l'ultimo precedente negativo nel 2015/16

Lecce-Milan, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce sabato 8 marzo, alle ore 18:00. Il Milan ha perso solo due dei 37 precedenti contro il Lecce in Serie A (22V, 13N); tra le squadre affrontate almeno 30 volte nel massimo campionato, solo contro la SPAL (97%) i rossoneri vantano una percentuale di match senza sconfitte più alta che contro i salentini (95%).

Numeri e curiosità

Il Milan viaggia a 1.52 punti di media in questo campionato e l’ultima volta che ha registrato una media peggiore in Serie A risale al 2015/16, quando i rossoneri chiusero la stagione al settimo posto, con 57 punti conquistati in 38 partite (esattamente 1.50 a gara).