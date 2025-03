Verso Lecce-Milan, la partita delle occasioni sprecate: il dato emblematico

Lecce-Milan, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce sabato 8 marzo, alle ore 18:00. Il Milan ha perso solo due dei 37 precedenti contro il Lecce in Serie A (22V, 13N); tra le squadre affrontate almeno 30 volte nel massimo campionato, solo contro la SPAL (97%) i rossoneri vantano una percentuale di match senza sconfitte più alta che contro i salentini (95%).

Numeri pre partita

Lecce e Milan sono due delle tre squadre che hanno concretizzato meno le proprie occasioni di andare a segno in questa Serie A, secondo il modello degli Expected Goals: 6.6 i gol mancati dai salentini (24.6 xG a fronte di 18 gol fatti) e 5.2 per i rossoneri (44.2 xG, 39 reti) – tra di loro il Cagliari con 5.9 marcature mancate.

Inoltre, il Milan ha collezionato ben 16 espulsioni tra tutte le competizioni nelle ultime due stagioni, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra di Serie A nel periodo (segue a 14 l’Hellas Verona). In particolare, quattro di questi cartellini rossi sono arrivati nel 2025: Yunus Musah contro la Dinamo Zagabria e Theo Hernández contro il Feyenoord in UEFA Champions League, Fikayo Tomori contro l’Empoli e Strahinja Pavlovic nell’ultimo turno contro la Lazio in campionato.