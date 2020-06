Verso Lecce-Milan: Paquetà in risalita, ma occhio a Jack

Pioli sta studiando la miglior formazione da opporre al Lecce. Il tecnico rossonero potrebbe confermare il 4-2-3-1, con Rebic al centro dell’attacco, Castillejo a destra e Calhanoglu sulla corsia opposta. In quel caso, sulla trequarti potrebbe agire Paquetà. Come evidenzia Tuttosport, il brasiliano dato segnali incoraggianti nella gara contro la Juventus e potrebbe partire nuovamente dal primo minuto. Ma occhio anche a Bonaventura, tatticamente uno dei migliori nella rosa del Milan. Jack sa adattarsi bene a ogni posizione e non è da escludere che Pioli possa affidarsi alla sua esperienza.