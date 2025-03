Verso Lecce-Milan: rossoneri imbattuti in A in casa dei pugliesi dal 2006

Domani alle 18, allo stadio Via del Mare, Lecce e Milan si affronteranno nella sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. Guardando i precedenti tra le due squadre, i rossoneri non perdono in casa dei pugliesi in campionato dal 1° aprile 2006, quando il match finì 1-0 per i giallorossi grazie ad un gol di Konan. Quella è anche l'unico ko del Diavolo in campionato sul campo del Lecce. Nelle successive sei partite, i bilancio è stato di due vittorie milanista e quattro pareggi.

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: sabato 8 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: Via del Mare

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro:Doveri

Assistenti: Di Gioia – Di Monte

IV ufficiale: Massimi

VAR: Chiffi

AVAR: Marini