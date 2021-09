Verso Liverpool-Milan, la probabile formazione dei Reds: out Firmino, c'è Jota

Domani il Milan sfiderà il Liverpool per la prima partita del girone di Champions League. Klopp non avrà a disposizione Roberto Firmino, ancora indisponibile per un problema muscolare. In dubbio anche la presenza di Minamino. Di seguito la probabile formazione dei Reds:



LIVERPOOL (4-3-3): Allisson, Alexander Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mane.