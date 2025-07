Verso Milan-Arsenal: da valutare le condizioni di Maignan. Ricci punto fermo, dubbio Fofana-Loftus-Cheek

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nell'amichevole di mercoledì contro l'Arsenal, Allegri dovrebbe cominciare con la coppia difensiva Tomori-Pavlovic, già vista nel primo tempo contro Milan Futuro. Ci sarà spazio anche per Gabbia e Thiaw nella ripresa. Sarà titolare il nuovo acquisto Ricci, con Loftus-Cheek che si giocherà un posto con Fofana da mezzala destra. Da valutare le condizioni di Maignan.

I CONVOCATI DEL MILAN

Si riporta di seguito la lista completa dei giocatori convocati per la tournée in Asia e Australia a disposizione di Mister Allegri:

PORTIERI: Maignan, Raveyre, P. Terracciano, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Duțu, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, F. Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor.

Tutti i big sono presenti. Mike Maignan, da portiere e capitano, guiderà il gruppo. Confermata la presenza anche di Christian Pulisic, Youssouf Fofana e Alex Jimenez, i quali, per precauzioni varie, non hanno preso parte alla amichevole di questa mattina contro Milan Futuro. C'è il nuovo acquisto Samuele Ricci e il secondo portiere Pietro Terracciano, così come gli uomini sul mercato Yunus Musah, Noah Okafor e Samuel Chukwueze.

Risultano assenti i seguenti calciatori: Tommaso Pobega, in procinto di passare al Bologna a titolo definitivo per 8 milioni di euro, ed Emerson Royal, il quale non si era mai ancora allenato con i compagni per i postumi di un infortunio ed è stato sondato dal Betis Siviglia. Non ci sono, ovviamente, Yacine Adli, Devis Vasquez e Ismael Bennacer, non considerati neanche alle convocazioni per il raduno a Milanello della Prima Squadra. Non c'è neanche il 2005 Silvano Vos.