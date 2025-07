Verso Milan-Bari di Coppa Italia: info e costi sulla vendita dei biglietti

vedi letture

Attraverso il suo sito ufficiale il Milan ha annunciato che da oggi, giovedì 17 luglio, alle 12 è iniziata la vendita dei biglietti per il match del prossimo 17 agosto contro il Bari a San Siro, valido per i 32esimi di Coppa Italia: "La prima partita ufficiale del Milan 2025/26 vedrà i rossoneri affrontare il Bari nella sfida di Coppa Italia in programma domenica 17 agosto a San Siro, con fischio d'inizio alle 21.15. Sarà il 77esimo confronto, il precedente più recente in Coppa Italia risale al gennaio 2011 con successo rossonero per 3-0.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Bari sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di giovedì 17 luglio.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti parte da 5€. Gli Under 30 potranno usufruire di speciali tariffe diversi settori.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Bari ha un costo di 10€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato".