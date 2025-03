Verso Milan-Como: Bondo e Musah si giocano una maglia da titolare al fianco di Fofana

Secondo il Corriere dello Sport, Sergio Conceiçao ha due dubbi di formazione in vista della sfida casalinga di domani alle 18 contro il Como: il primo è in attacco dove c'è aperto un ballottaggio tra Santiago Gimenez e Tammy Abraham, che è entrato molto bene sabato scorso a Lecce, per il ruolo di centravanti. L'altro è invece in mezzo al campo dove Warren Bondo e Yunus Musah si giocano una maglia da titolare al fianco di Youssouf Fofana.

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV uomo: CREZZINI

VAR: DOVERI

AVAR: ABISSO