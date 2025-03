Verso Milan-Como: un centrocampista diffidato per Conceiçao

Per la partita di questo pomeriggio, appuntamento alle ore 18:00 a San Siro, contro il Como tra le fila del Milan ci sarà un solo giocatore diffidato: si tratta di Yunus Musah. Da capire se il centrocampista statunitense partirà dall'inizio o se Conceiçao sceglierà diversamente.

Nell'ultima sfida contro il Lecce il numero 80 è stato schierato titolare nel 4-2-3-1 come esterno destro, una scelta data dalla necessità di trovare equilibrio e che aveva mandato in panchina Leao. Che Rafa possa essere escluso per la seconda partita di fila è da vedere, visto che l'impatto del numero 10 al vial del Mare è stato, come sempre, decisivo.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Bindoni - Tegoni

IV uomo: Crezzini

VAR: Doveri

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it