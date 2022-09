Verso Milan-Dinamo Zagabria, Gazzetta: "L'occasione di Rafa per dimenticare il rosso. I croati hanno Orsic"

MilanNews.it

In vista del match di stasera del Milan in Champions League contro la Dinamo Zagabria, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "L'occasione di Rafa per dimenticare il rosso. I craoti hanno Orsic". Il Diavolo punta forte sulla voglia di rivalsa di Leao dopo l'espulsione rimediata contro la Sampdoria. Attenzione però ad Orsic, attaccante della formazione croata che ha già segnato 10 gol in questa stagione, compreso quello che ha regalato il successo alla Dinamo contro il Chelsea.