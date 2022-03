Verso Milan-Empoli, è di Castillejo l'ultima rete segnata a San Siro contro i toscani

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ultima rete segnata a San Siro dal Milan contro l'Empoli risale al febbraio 2019. Nell'incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A, i rossoneri si imposero sugli azzurri per 3-0 grazie ai gol di Piatek, Kessie e Castillejo, ultimo giocatore milanista ad aver punito i toscani tra le mura amiche. Lo spagnolo, in quell'occasione, si rese protagonista anche con un assist.