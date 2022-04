Verso Milan-Fiorentina, Brahim più di Krunic per un posto sulla trequarti

MilanNews.it

Come riporta questa mattina il CorSport, con la presenza di Bennacer in dubbio per la gara di domenica con la Fiorentina e con il conseguente spostamento di Kessie al fianco di Tonali, come è accaduto a Roma contro la Lazio, il posto sulla trequarti se lo giocano Brahim Diaz e Rade Krunic. Secondo il quotidiano sportivo, lo spagnolo sarebbe in vantaggio per la maglia da titolare con Rade pronto a entrare a partita in corso per dare il suo contributo.