Verso Milan-Fiorentina, dirigerà Sozza: il bilancio con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno l'arbitro di Milan-Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A in programma questo pomeriggio alle 18.00 a San Siro. Il fischietto lombardo dirigerà per la seconda volta in assoluto i rossoneri, dato che l'unico precedente risale alla scorsa stagione nei quarti di finale di Coppa Italia. In quell'occasione, il Milan riuscì a battere la Lazio per 4-0 grazie alla doppietta di Giroud e alle reti di Leao e Kessie.