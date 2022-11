Verso Milan-Fiorentina, due ballottaggi: Kjaer-Gabbia e Brahim-Krunic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista dell'ultimo match prima della sosta per i Mondiali in Qatar, Stefano Pioli schiererà la miglior formazione possibile. In attesa della rifinitura di domani, che darà indicazioni più precise sull'11 che giocherà titolare contro i viola, sono due i ballottaggi che il tecnico rossonero dovrà sciogliere prima di domenica: uno in difesa tra Kjaer e Gabbia e uno sulla trequarti tra Brahim Diaz e Krunic.