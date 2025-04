Verso Milan-Fiorentina: i precedenti a San Siro sorridono ai rossoneri

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la Fiorentina di Raffaele Palladino, reduce da due importantissime vittorie in campionato contro Juventus e Atalanta che l'hanno prepotentemente rilanciata in ottica Champions League. La formazione Viola cercherà dunque di fare tripletta contro il Diavolo, che invece cercherà di rialzare la testa dopo la deludente sconfitta di Napoli.

Affrontare questa Fiorentina non sarà affatto semplice, ma il Milan cercherà di fare affidamento non solo sulla qualità della propria rosa, ma anche sui precedenti a San Siro. In 91 incontri totali, 92 con domenica, la formazione rossonera ha infatti vinto più della metà delle partite 53 per l'esattezza, pareggiando in 23 occasioni e perdendo solo in 15, l'ultima volta il 29 settembre 2019, quando a Pulgar, Castrovilli e Ribery rispose uno splendido gol di Rafael Leao, il primo dei 68 con la maglia del Milan.