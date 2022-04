Verso Milan-Fiorentina, Ibra ancora in staffetta con Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina domenica pomeriggio contro la Fiorentina. La maglia da titolare sarà ancora sulle spalle di Olivier Giroud. Ibra, reduce dall'assist dell'Olimpico, ha seguito come ormai di consueto il suo programma di allenamento personalizzato. Tutto concorre per poterlo vedere in campo anche solo uno spezzone, perché possa essere determinante come lo è stato domenica sera.