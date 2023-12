Verso Milan-Frosinone: i due precedenti a San Siro

Il Milan si avvicina alla sfida di sabato sera a San Siro contro il Frosinone di mister Di Francesco. Per Pioli emergenza in difesa, con Tomori unico difensore sano al momento e con quindi il possibile esordio del giovane Simic, classe 2005.

Gli ultimi precedenti, a Milano, tra le due squadre vedono un pareggio e una vittoria del Milan. Nel maggio 2016 i rossoneri pareggiarono in rimonta 3-3 una folle partita con Christian Brocchi in panchina: per il Milan segnarono Bacca, Antonelli e Jeremy Menez. L'ultimo precedente, più recente risale alla stagione 2018-2019 quando a San Siro il Milan di Gattuso, ai tempi in lotta alla ricerca del quarto posto, vinse 2-0 grazie ai gol di Piatek e Suso su calcio di punizione.