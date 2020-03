Ecco la probabile formazione rossonera che scenderà in campo contro il Genoa. Begovic prenderà il posto dell’infortunato Donnarumma, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per Gabbia. Tutto confermato a centrocampo e in attacco, con Ibra supportato dal solito tridente.

MILAN (4-2-3-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.